觀塘公共運輸交匯處下月啟用　首設冷氣候車區

觀塘重建項目第二、三發展區的裕民坊公共運輸交匯處，將於4月2日啟用，更是全港最大的有蓋公共運輸交匯處。市建局行政總監韋志成今（21日）發表網誌，該交匯處總面積達到1.5萬平方米，其巴士總站設置首個應用「人車分隔」概念的冷氣候車區，以及全港首個以人工智能操作的閘門控制系統，以全自動模式控制登車閘門開關。

新公共運輸交匯處將作兩層式設計，一樓為巴士總站，地面層則為小巴總站。以往交匯處的空氣質素為人詬病，但該巴士總站的候車月台改為環形設計，預留中央位置作為巴士停泊處，有別傳統車坑旁邊排隊等候上車的情況；同時乘客於配備空調的室內候車區等候，無須在環境溫度較高和積累較多污濁空氣的環境候車。

至於人工智能操作的閘門控制系統，韋志成指，每道閘門安裝具備四重偵測功能的巴士靠站感應器，確定巴士停定合適位置後，繼而會探測引擎是否運作，以及車長有否駕駛座位上。最後等待巴士車門開啟後，登車閘門才會打開。

至於設在地面層的小巴總站佔地約9,000平方米，相等於原來區內各個臨時小巴站總面積的5倍。如同巴士總站一樣，小巴總站連接物華街的入口亦配置10組送風裝置，將高速氣流吹送至總站，帶動更多戶外空氣穩定流入總站，讓候車乘客更舒適。

另外，市建局正籌備一個流動應用程式，載入巴士到站及離站的提示功能，包括巴士線預計到站或駛離總站時間，期望在今年年底推出；並加入到裕民坊商場專用的流動應用程式中。而裕民坊商場啟用後，亦會獲5G流動網絡全面覆蓋。