港大目標招募100人試「溝針」 先打復必泰再打科興

新冠疫苗事故停不了，接種科興疫苗的市民最快本周便要打第二針，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今（21日）指，第二劑加強劑所出現的副作用，通常比第一劑多，包括針口紅腫、發燒，疲倦等，建議接種第二劑後應休息半日至一日。此外，孔透露港大將展開「溝針」計劃，即將兩種不同平台疫苗混合打，先打復必泰，隔28日再打科興，為期一年觀察，計劃目標招募100名18歲至60歲健康人士參與。該計劃已通過臨床委員會通過，預計明日（22日）取得證書，最快一星期後進行招募。

孔繁毅今出席電視節目解釋，展開「溝針」計劃是相信不同針藥對刺激中和抗體的效果不同，混合打疫苗可能令保護力更強，比接種同一款平台疫苗效果更好，但強調市民不應自行選擇接種混合疫苗。

新冠疫苗接種計劃展開近一個月，出現8宗接種後死亡個案，孔繁毅指過去7宗接種科興疫苗後死亡個案，大部分與死者心血管問題有關，未能證明與疫苗有直接關，但是否有間接關係，就要視乎要最終解剖報告。至於日前出現首宗接種復必泰疫苗後死亡個案，委員會將於周三（24日）開會討論，翻查資料，66歲男死者本身有長期病患，三高及吸煙習慣。

此外，計劃本周將開始為市民接種第二劑科興疫苗，孔繁毅強調如接種第一劑後有嚴重敏感，如吉巴氏綜合症、面癱、心律不正等需送院治理個案，建議不應該打第二劑，待3至6個月後再經由醫生評估，或再接種另一平台的疫苗。若症狀輕微，如心悸、頭暈等，則可諮詢家庭醫生意見，理應可按原定時間接種第二劑。

對於接連出現多宗接種疫苗後的嚴重事故，孔指，根據現行機制市民可再推遲多4星期先打第二劑，但有可能需接受特別處理，例如會轉為接種第二款疫苗。

他又指，英國早前有研究顯示，當地國民接種阿斯利康疫苗，將第二劑的接種時間推遲12星期，較原定6星期後再接種所產生的抗體更好，並指一般自然感染人士的抗體可維持6個月，接種疫苗則維持3至6月，其後便會顯著減少。被問到本港應否參考英國做法推遲第二劑接種時間，他解釋英國現時醫療系統緊張，本港疫情則相對少確診及輕症較多，建議應按原定計劃進行。