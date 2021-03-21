「薄鳧林牧場」料今年中完成活化　細訴舊日歷史

發展局局長黃偉綸今日(21日)發表網誌，提到修復舊牛奶公司高級職員宿舍「薄鳧林牧場」計劃活化工程進展順利，預計今年年中完成。薄鳧林牧場公司董事兼建築師林社鈴講解工程時指，宿舍會活化作「博物館」，主樓會作展覽之用，展示舊牛奶公司的歷史，呈現昔日牧場運作的情景，展覽相關文物和器具，並會介紹薄扶林村一帶的歷史與文化特色。

林社鈴指，舊牛奶公司高級職員宿舍曾在2009年12月獲古物諮詢委員會評為一級歷史建築，2015年6月，香港明愛成功獲選活化該舊宿舍，並特意取了薄扶林的古名「薄鳧（音：扶）林」，為項目命名「薄鳧林牧場」，以凸顯當地悠久的歷史。

項目亦會新建1座副樓，提供烘焙和乳製品如製作芝士等的工作坊和餐飲區，讓參觀者體驗傳統的食物生產方式及現代化可持續的生活模式。林指，主樓與傭工宿舍之間的戶外地方，將增設露天劇場，讓公眾進行戶外活動，期望活化後的新牧場可成為薄扶林區內具特色地方。

林社鈴指，為了符合建築物消防安全守則及無障礙通道的要求，項目新增1條可達致主樓1樓的斜道，日後維修保養費用可較電梯便宜，斜道旁一望無際的南區海景，將來亦可化身成觀景台，讓市民認識歷史建築之餘，亦可欣賞美麗景色。除了增設新斜道，項目亦保留有古典建築氣息的「牛眼窗」。據林社鈴說，當時的外籍人士不習慣香港潮濕的天氣，而牆上的「牛眼窗」則有助通風防潮。此外，屋內的古式壁爐、古典建築元素、木樓板等，均會保留下來。

黃偉綸表示，香港明愛的團隊與薄扶林村村民，合力搜集大量有關舊牛奶公司牧場資料，包括蒐集口述歷史、發掘牧場遺迹及檔案收藏，希望追溯牧場過去。他指，將會舉辦一系列導賞活動，把舊牛奶公司高級職員宿舍周邊的歷史建築、遺迹、聚落文化，串連為有意義的文物徑，一起作介紹及推廣。