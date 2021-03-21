港未納青少年入疫苗接種範圍　港大擬募300中學生測不良反應

由於長時間的停課及社交隔離措施，對學生已造成了不良的影響。港大醫學院兒童及青少年科學系正招募300名11至16歲健康的中一至中四學生，同時亦為每名招募學生的父母接種與孩子相同的疫苗，以研究參加者對疫苗的不良反應和免疫反應。有專家指，若結果順利，可進一步擴至小學生，並隨着師生均接種疫苗，最快明年初陸續全面恢復面授課程。

根據港府推出的疫苗接種指引，列明BioNTech疫苗僅適用於16歲或以上；科興疫苗和阿斯利康疫苗則適用於18歲或以上人士，不推薦18歲以下的學童接種。截至目前，所有已批准作緊急使用的新冠疫苗，仍未有針對16歲以下人群的公開數據。

港大早前公布正展開6項疫苗研究，包括為11至16歲中學生接種疫苗，港大專家劉宇隆表示，若接種結果順利，望最快能在夏季起向中學生推接種計劃，繼而拓展至小學生接種研究，冀明年初起陸續全面恢復中小學面授課程。

至於其餘5項研究內容包括：新冠疫苗監測計劃，了解不同年齡層及健康狀態的人士在接種疫苗後的疑似異常事件；研究社區中新冠肺炎患者及其他呼吸道感染病毒如流感的感染證據，和接種疫苗後所產生免疫力的持久性；招募有嚴重過敏史人士研究疫苗過敏，以找出促進有過敏風險人士安全地接種新冠疫苗的方法；隨機接受單劑量復必泰疫苗，然後接受單劑量科興疫苗，與接受兩劑復必泰疫苖或兩劑科興疫苗作比較，進行為期一年的疫苗免疫性和安全性跟進；跟進已接種人士一年，從而對疫苗的免疫原性和安全性進行評估。