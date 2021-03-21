天水圍屏欣苑成盜竊單車黑點　區議員斥港府懶理

元朗區內過去曾發生多宗盜竊單車事件，近期天水圍屏欣苑更成為盜竊單車的新黑點。該區區議員稱，自去年年中區內發生多次出現相關案件，即使多番向房屋署及警方反映事件，但僅稱會考慮加裝閉路電視監視，懶理賊人四處出沒的問題，批評部門輕視盜竊案件頻生。

元朗區議員區國權指，自去年開始已在區議會提出屏欣苑單車遭盜竊的問題，並曾向警方及房屋署等部門投訴，惟至今盜竊情況仍未有改善。警方統計天水圍分區於去年至今年2月期間，一共接獲65宗單車盜竊案件，單就屏欣苑就錄得10宗個案。換言之，屏欣苑已佔天水圍分區單車盜竊案的近六分之一，反映盜竊情況嚴重。

區國權指，該區較多居民以單車代步，但盜竊單車事件不絕，甚至有停泊於住所外的單車亦被人拆件偷走。他引述警方所指，區內不論路邊及各屋邨範圍均成為罪案黑點，因此促政府盡快正視問題。

房屋署回應指，屏欣苑內設有12個單車停泊處，設有閉路電視系統監察，包括單車停泊處等外圍公共地方。管理處一直非常關注單車盜竊情況，並採取一系列措施，包括積極配合警方行動、安排保安員加強巡邏、在單車泊位當眼處張貼防盜告示提醒居民、並在隱蔽處加裝防盜鏡等。過去3個月，管理處共收到2宗單車盜竊報告，已報警處理，交由警方調查。

警方續稱，天水圍分區已於相關黑點加強巡邏，亦會作情報分析及於網上巡邏單車轉售平台並進行調查等，採取適當跟進行動。由去年1月至今年2月期間，已成功破獲13宗單車盜竊案件，共拘捕14人。