漁護署帶刺圍欄重創猴子傷口達7吋　市民促盡快拆除

漁農自然護理署繼為西貢「531」牛套上追蹤頸箍，令其嚴重不適後，又在金山郊野公園附近、位於大埔道的停車場加裝帶刺圍欄，疑致猴子受傷。東網記者連續兩日到場視察，不少遊人均指當局做法「無謂」、「多餘」，甚至認為圍欄上的棘線唯一用途是令猴子受傷，直斥做法是虐畜，認為當局應盡快拆除。

東網記者今午(21日)再到大埔道的停車場視察，圍欄上的棘線尚未拆除，如同昨日所見的情景一樣，加裝棘線的圍欄有猴群聚集，有猴子在棘線上攀爬、更有猴子伏於棘線之上，險象環生，猴子稍一不慎，即有機會被割傷。

市民蔡先生直斥漁護署於圍欄上加裝棘線屬多餘，並指猴子攀爬是動物本能，當局的做法會令猴子受傷，狠批當局「好做唔做、不知所謂」。另一位遊人王先生則擔心，若猴子因而受傷，最終傷勢過重要人道毀滅，是非常不人道，他建議當局應參考外國例子，例如加裝滾動式裝置，以免傷及猴子。他又批評，當局現時是浪費納稅人金錢，又謂現時本港經濟不好，若然政府有錢，應該用於幫助市民。

市民馮先生則指，當局明知金山郊野公園是猴子居住地，在上址加裝棘線「擺明想傷害動物」，他亦提到已見過多隻猴子的頭部和四肢有割傷，深信與加裝的棘線有關，希望當局盡快拆除。楊小姐亦認同相關設施會傷害猴子，認為當局做法感莫名其妙。

另一市民蘇先生不時會到金山郊野公園看猴子，他直斥當局在圍欄上加裝棘線的做法，根本是虐畜，既浪費公帑、更傷及猴子，全無好處，不知加裝是所為何事。蘇提到，十數日前留意到停車場圍欄加裝棘線，見過有多隻猴子受傷，傷口既深且長，令人慘不忍睹。蘇續指，附近有時會有狗隻出沒，猴子受驚後會亂走亂爬，容易被棘線所傷。他表示，已將情況向愛護動物協會反映，希望當局會拆卸棘線。

市民溫先生直斥政府做事「無厘頭」，不明白當局為何要於上址設置棘線，形容棘線如刀一樣會割傷猴子，他親眼所見已有數隻猴子因而受傷，有些傷口呈L型、更長達6、7吋，擔心猴子的傷口會受感染。與孩子一同到訪公園的謝女士亦直言，當局做法非常不好，並指當猴子打鬥時，不會留意環境，當局加裝這些棘線害猴子受傷，甚或會「害死」猴子，促當局要盡快拆卸棘線。