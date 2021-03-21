近7成劏房媽媽有抑鬱傾向　感覺被政府遺棄

本地嚴峻的劏房問題長年無王管，政府對劏房戶更是支援欠奉，任由他們自生自滅，近日一眾居於深水埗的劏房媽媽就表示，她們作為家庭主要照顧者，身心狀況備受忽視，深水埗劏房媽媽互助聯會今日(21日)發表居住劏房媽媽身心調查結果，發現逾7成受訪者表示，劏房環境狹窄影響對子女的耐性，容易感到煩躁，亦有逾7成人亦因為節省金錢而無法有正常社交、身心俱疲；更有近7成受訪者表明自己有抑鬱傾向，批評政府缺乏對劏房媽媽的支援，感覺自己是被政府忽略和遺棄的一群。

調查顯示，有71.4%受訪者認為，因地方狹窄而失去應對小孩子玩鬧時的耐性；又有63.4%人因煮飯要「逐碟餸煮」，導致無心情。單親媽媽李小姐和女兒一同居於不足100平方呎劏房之內，衞生環境差，煮飯時油煙臭味瀰漫，惟因空間狹窄難以做家務和清潔，小朋友被迫長期留在床上食飯和玩耍，加上每天24小時全職照顧女兒，難有私人空間，亦因此而無法找到工作，壓力爆燈。

另外，有98.5%劏房媽媽指家庭「入不敷支」令她們壓力大增；為節省開支，有77.7%受訪者減少社交活動，生活枯燥，也有76.9%人指不能滿足孩子各種合理需要，對孩子感到內疚。同樣與女兒居於不足100平方呎的劏房單位內的單親媽媽林小姐指，現時靠每月兼職薪水約9,000港元維生，惟當中租金已佔5,000港元左右。現時最大開支是購買防疫物品和煮飯，每月花費約3,000港元，早前因疫情停工更是零收入，連女兒生病都會擔心難以負擔醫療開支。

團體建議政府加快興建公屋，去年公屋申請者的平均輪候時間達5.5年，遠超政府承諾的3年上樓承諾，形容情況不能接受，敦促政府提供租金補貼予輪候超過3年的公屋申請人。團體又期望政府可盡快實施租金管制和恢復租住權條例，避免被無理趕出劏房；亦建議政府為全職家庭工作者提供補貼，肯定家庭工作的勞動價值。