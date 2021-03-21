政Whats噏：倡海洋公園開特賣場惹議　容海恩P圖解畫被嘲差劣

海洋公園負債纍纍，連番向立法會財務委員會提出撥款申請，日前仲通過68億港元嘅「重生方案」。曾喺會議上建議喺海洋公園開設名牌服飾平價特賣場(Outlet)嘅議員容海恩(Eunice)，尋晚(20日)就繼續解畫，仲以一張單手叉腰嘅合成相(P圖)作為配圖添！

話說海洋公園嘅重生方案中，其中一項係將山下園區外判，免費開放畀市民。Eunice日前喺會上就建議開特賣場，但海洋公園管理層就表明唔打算複製另一個商場。Eunice尋晚喺Facebook上話，可能海洋公園方面對佢有誤會，亦同意唔應該興建大型商場。佢提到話過往曾經去過日本神戶嘅三田高級Outlet，形容係半開放式同埋低密度，入面仲有餐飲同埋娛樂設施，認為依類格局嘅Outlet先係接近市民心中所想，指依家有依個機遇，覺得可以為海洋公園嘅地皮增值，亦可以做到協同效應。

不過網民似乎唔太受落，Eunice所用嘅合成相，係將自己一張單手叉腰嘅相，同神戶三田高級Outlet嘅相併埋一齊。有網民留言批評幅合成相，話張相嘅光唔啱方向，仲話「P到咁都夠膽放出嚟」。

唔單止咁，有網民仲提及話文中有一段寫咗「除了神戶三田outlet之外，在外地也有很多成功例子，例如日本的神戶三田高級outlet」，直指唔知佢寫乜。之不過事隔十幾個鐘後，Eunice已經將依句改寫咗，變返係「除了神戶三田outlet之外，法國也有類似的綜合購物點如巴黎的河谷購物村」喇！