流淚牛頸箍未除　西貢區議會提臨時動議　擬到場探望

西貢牛「531」慘被漁農自然護理署套上追蹤頸圈，勒頸不適之下更數度流「牛淚」，事件引起全城關注。西貢區議會轄下環境衞生、氣候變化及漁農委員會於本月18日舉行會議，亦有區議員提出臨時動議，向漁護署質詢相關事宜。署方代表在會上指，「531」需配戴頸圈至少4星期，多名區議員表明明白追蹤牛隻活動的重要性，促署方要改善頸圈的舒適度及重量。署方在會上亦提出與區議員一同到場視察、前往探望「531」，有區議員透露，暫時未有確實日期，但希望於本月內成行。

西貢區議會轄下環境衞生、氣候變化及漁農委員會的會議上，區議員馮君安提出「要求立即檢視及轉用輕型式GPS追蹤器於牛隻身上，及要求署方保護牛隻生活地方的自然性及居住地」的臨時動議。漁護署代表回應時再度解釋計劃起源，指機電工程署於去年7、8月與署方聯盟，希望應用物聯網，協助追蹤牛隻活動。當時機電工程署提供頸圈或耳牌供署方選擇，因考慮到耳牌較重、牛隻在戴着林中穿梭，容易脫落導致受傷，故選擇了頸圈。署方又提到，有關頸圈可與燈柱連繫，當有牛在燈柱附近出沒，燈柱便會閃燈，提示駛過車輛有牛出沒、小心駕駛。

署方續指，上周一(15日)曾前往西貢探望「531」，並播放相關片段，指牠當時已適應追蹤頸圈，頸圈內亦容得下4隻手指、相當寬鬆。署方又提到，該些片段已可以解釋過往數日坊間就「531」套上追蹤頸圈引致不適的疑慮。過去署方分別於2012及2018年有在牛隻身上使用追蹤頸圈，但2012年的頸圈較現時的重、2018年的頸圈所用科技亦與現時有異，所以不能類比。

馮聽後坦言，燈柱閃燈只會令人聯想到「撞鬼」，即使知道是代表有牛出沒，亦無法從閃燈得悉牛出現的位置，反而有機會令駕駛者分心，未能收得署方想要的效果，重申要透過教育市民、控制於牛隻出沒地點的駕駛車速，方能減少涉及牛隻的交通意外。針對追蹤頸圈的問題，馮重申要求署方改善設計，減輕頸圈重量、提高舒適度。