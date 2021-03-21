團體倡劏房設起始租金　斥港府計算困難站不住腳

本港劏房戶被迫捱貴租及遭濫收水電費，備受社會關注，而港府早前成立的劏房租務管制研究工作小組，將於本月尾向當局提交報告。有團體今（21日）批評，政府聲稱設立「起始租金」的計算方式困難，其說法不但站不住腳，亦反映其態度及立場保守，認為若租管僅規管租金調整幅度，業主可乘機在簽訂新租約時大幅提升租金，以彌補租管實施後的損失，致保障形同虛設。團體建議起始租金應以單位差餉租值150%為上限，確保租金維持合理水平，並平衡業主及租客的議價能力。

港府早前指，若釐定一個客觀、合理及實際操作相對簡易，而同時業主和租客均能接受的起始租金，有關計算方法非常困難。全港關注劏房平台批評，有關說法站不住腳，因本港過去的租管亦曾設定標準租金及加租幅度上限，並透過土地審裁處仲裁，以保障議價能力薄弱的租客，故建議當局把起始租金納入租管方案。

平台又指，考慮到現時輪候公屋時間長達5.6年，建議當局引入「2+2+2」的優先續租權，即2年死約、2年生約、以及2年優先續租權，租約合共可長達6年。平台又建議，劏房租金按通脹率每2年調整一次，每次調整上限不多於10%，通縮時則須凍租，又指租管落實後，將出現更多租務上的糾紛和爭議，政府應成立獨立仲裁機制及專責部門處理，以確保有關機制行之有效。