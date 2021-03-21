政Whats噏：親筆信料數年內見唔到面　岑敖暉打定輸數坐監？

被控違反《港區國安法》嘅荃灣區議員岑敖暉(Lester)依家仲喺赤柱監獄還押，其Facebook專頁今午(21日)就上傳咗佢嘅親筆信，透露自己已經快速適應獄中生活，每日生活都好規律。不過，佢都感受到起訴泛民主派一事對大家打擊好大、精神困擾亦好嚴重，所以想親口同一班支持者講「我很OK，絕對頂得順，還望大家切忌懷憂喪志」喎。

Lester喺信中指，被正式落案起訴後，估計至少3至5年內都唔會同到大家見面，不過佢已經快速適應獄中生活，仲話膳食問題絕對冇傳聞般咁聞風喪膽，仲講笑咁話可能係因為赤柱嘅囚友坐得耐，所以大家都熟能生巧喎。佢又話依家每日生活規律，10點睡覺、6時半起身，每日都有運動同食大量嘅菜，而平時亦會讀書、讀報、讀信同埋寫信。

由於佢仲喺監獄還押中，咁區內大小事務點算好呢？Lester都相信喺短期內佢負責嘅海濱選區唔會有一位新嘅區議員，所以呼籲街坊要發揮「自己社區自己救」嘅精神喎。之但係Lester講明幾年內都見唔到大家，唔通已經打定輸數要坐幾年監？