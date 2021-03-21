酒吧復業無期　工會斥政府把復業與疫苗接種率混為一談

新冠肺炎疫情未止，酒吧屢屢被勒令停業，生計堪憂。香港持牌酒吧會所聯會、香港調酒師工會今日(21日)開記者會，怒斥政府歧視、針對酒吧業，又把復業條件與疫苗接種率綑綁，把接種率低的責任推予業界。團體促請當局在復活節旺季前讓合法持牌的酒吧復業，並按場地規模和租金再發放津貼。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指，第三波及第四波疫情爆發與酒吧無關，他們卻被勒令停業，斥停業標準模糊，政府明顯針對、歧視酒吧業。他又指，由於正規持牌酒吧停業，市民被迫前往無牌酒吧消費，導致無牌處所氾濫。而且，無牌賣酒通常刑罰較低，甚至有機會罰款了事，但持牌酒吧若違規開業，就要面對極重刑罰，認為並不公平。

梁續指，第四波疫情下酒吧停業3個月，只獲一筆過5萬元資助只是杯水車薪，甚至有部分酒吧仍未收到第二輪資助，估計至今已有200多間酒吧結業。他又斥政府把疫苗接種率與復業綑綁，業界已盡力配合政府，並呼籲從業員接種疫苗，但接種率低並非業界的責任，而是政府責無旁貸。

團體促請政府在復活節旺季前讓合法持牌的酒吧復業，並根據場地規模和租金等，再向業界發放津貼。