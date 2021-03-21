西餐廳指受夠假資料　只接待掃安心出行食客

政府要求所有食客進入食肆堂食時要掃瞄「安心出行」或填寫資料。有餐飲集團在其社交平台表示，由於有客人填寫資料時填假名，如「住在迪士尼的米奇老鼠」，而旗下餐廳亦曾收到通知，指有潛在新冠肺炎確診者曾經到訪，需要安排消毒，為方便確認因此只招待掃描「安心出行」手機應用程式的客人。

至少有6間餐廳的Capo餐飲集團在其Facebook表示，早前收到通知，獲悉有潛在確診者到訪過旗下餐廳，因此可以立即行動，例如關門並在24小時做深層消毒及清潔，以及要求員工做新冠病毒檢測。

貼文指，試幻想一下，當員工叫顧客掃瞄「安心出行」App時，有人指自己沒有手機、沒有網絡或手機損壞，然後顧客選擇填寫資料，但填寫假資料，甚至字體潦草難看，無法辨認。餐廳籲顧客為餐廳及員工着想，「如果我們不知道自己的安危，又如何提供服務？」同時又提到，「我們受夠且不想再遇到同樣情況。」因此要求顧客進入餐廳一定要掃瞄「安心出行」，以保障員工及顧客的安全。