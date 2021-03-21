富臨皇宮北角店租約期滿明日結業　業界料再爆結業潮

新冠肺炎疫情未止，港府至今尚未放寬所有社交距離措施，令生意已受重創的餐飲業雪上加霜。富臨集團位於北角的富臨皇宮今（21日）宣布，該分店因租約期滿，將於明日（22日）正式結業。有餐飲業界人士指出，該酒樓主要收入來自晚宴，估計是因生意大跌而結業；又指本地疫情仍未完全受控，相信未來數月業界仍然經營困難，或會出現新一輪結業潮。

自本港爆發疫情，政府多次收緊社交距離措施，甚至曾禁止食肆全日堂食，餐飲業生意大受打擊。富臨旗下富臨酒家天平邨分店去年2月結業，其位於北角、面積最大的酒樓富臨皇宮亦宣布即將結業，呼籲食客改到位於柴灣的分店光顧。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指出，該間酒樓「好耐歷史」，佔地較大，價錢亦較為相宜，過往吸引不少公司、商會及團體到場舉行晚宴及春茗等，亦會有新人舉行婚宴。他估計，疫情下港府嚴格實施社交距離措施，該酒樓生意大受重挫，失去宴會等主要收入來源，加上租約期滿，富臨因而決定不再續租。

黃認為，疫情肆虐逾年，港府新春假期後雖稍放寬營業限制，例如容許食肆有條件地營業至晚上10時，惟整個業界的生意仍未見有特別起色，僅在初放寬一兩周回復約30%生意，其後隨即明顯淡靜下來，未來數月或會出現新一輪結業潮。他解釋，3至5月向來是業界淡季，且本港失業率高企，市民消費意欲大減，加上港府未有再作支援，相信有食肆會因「睇唔到前景」而結業。

富臨回覆東網查詢時，未有提及該分店是否因生意重挫而結業，以及有關員工的去向，僅稱集團不時因應業務發展而調整店舖位置，並會妥善安排員工的工作安排。