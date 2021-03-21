古蹟辦曾將8800幢建築物列入名單　84%被糟蹋包括李小龍故居

極具歷史價值的九龍塘李小龍故居已被清拆。

深水埗主教山配水庫遭政府強拆一事，引發大眾關注文物保育問題。有團體取得古物古蹟辦事處於20多年前做的歷史建築物的普查名單，當中記載了8800多幢舊建築物，但該處只從中挑選1,444幢歷史價值較高的建築轉介予古物諮詢委員會作歷史評級，其餘84%未獲重視的「漏網之魚」中不乏珍貴歷史建築，當中包括近年才被拆卸的武打巨星李小龍故居，團體炮轟政府糟蹋瑰寶。

古蹟辦於1996年至2000年做過全港歷史建築普查，記錄了8803幢於1950年或以前落成的建築物，但未有公開該普查名單。該辦再於2009年挑選了名單中1,444幢歷史價值較高的建築物，轉交古諮會審議，但至今仍有31幢建築物的歷史評級仍未完成。

本土研究社經多番查詢後，終取得有關名單，發現該清單中未獲轉介古諮會跟進的7000多幢建築物，不少是珍貴歷史建築，而且已被清拆，當中包括於2019年被清拆的九龍塘金巴倫道41號前李小龍故居；以及於2017年被清拆，位於灣仔律敦治醫院具百年歷史的拱門等。

該社又發現，該份名單名單未有包括地底建築及多項歷史遺蹟，例如古洞大石磨英軍石砌軍徽、煙墩山隧道及聖母神樂院等，擔心該些文物難逃清拆的命運。

該社又稱，當年古蹟辦曾委託了4隊專家團隊來做普本，惟每隊團隊挑選歷史建築的準則不一，紀錄格式亦有所不同，例如有團隊特別着重天橋，反映政府就該普查欠缺統籌，亦沒有設立劃一標準，容易出現漏網之魚；而且普查只做了23個月，人手及資源亦不足，難以為市民進行口述式訪問，了解建築的歷史，從而令資訊有所欠缺。

本土研究社成員黃肇鴻直言，各區具歷史價值的建築物未有於相關普查中受到當局重視，他擔心相關文物會重蹈主教山配水庫事件的覆轍，認爲政府應重新審視全港歷史建築名單，並加入1950年後落成的建築物。