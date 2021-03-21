12港人蛇案　李宇軒等8人明早刑滿回港即轉送警署

12名港人蛇案偷渡越境在內地被捕，案中其中8人將於明日（22日）上午在內地刑滿出獄，包括香港故事成員李宇軒、鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢及郭子麟。據悉，他們明日上午將分四批組別經深圳灣返港，並移交予本港警方國安處跟進負責，之後會被帶到天水圍警署進行查問，其後再進行隔離檢疫程序。

深圳市鹽田區人民法院於去年12月30日作出裁決，裁定男子鄧棨然及女子喬映瑜因組織他人偷越邊境罪罪成，分別被判囚3年及2年。餘下8人則被裁定偷越邊境罪罪成判監7個月，他們於今日刑滿出獄。至於2名未成年人士廖子文及黃臨福因認罪而不獲起訴，去年年底已移送返港，目前因涉及其他案件而正在壁屋懲教所還押。

據了解，由於疫情關係，8名刑滿出獄人士將會分批由深圳灣遣送回港，深圳警方預料於早上10時到達口岸，本港警方會再深圳灣口岸預備車輛接送有關人士到天水圍警署「落簿」。當到達警署後，警方會讓他們致電家人並接受國安處人員會面調查。

另外，案中其餘2名港人喬映瑜及鄧棨然因被指「組織偷渡罪」罪成，遭判監2年及3年，目前兩人在內地服刑。