染疫長者康復後胸肺虛弱　物理治療增強肺功能

陳婆婆在物理治療師的幫助下，進行阻力訓練。(洪紫嫣攝)

本港早前爆發第三波疫情，大批安老院舍長者染疫，加上有長期病患，令他們出現嚴重後遺症，包括肺部纖維化、氣喘、肌肉萎縮無力等。他們康復後即使是推門、上樓梯和下床都相當吃力，九龍醫院推出「重拾呼吸胸肺復康計劃」，幫助相關患者恢復活動和自理能力。

九龍醫院高級物理治療師徐英如指，醫院已接收逾40個新冠肺炎康復者，大部分有長期病，年齡介乎65至96歲，他們因內科疾病、後遺症等而無法出院，需要接受復康治療。

該院一級物理治療師陳華殷稱，會教他們用橫膈膜呼吸，幫助胸肺擴展，紓緩氣促；亦會教他們在推門前先吸一口氣，再於發力時呼氣，減低氣喘。患者亦會接受肌力訓練、帶氧運動，幫助其提升體能。治療師也會設計家居運動，並配合覆診，讓患者出院後繼續鍛煉。

71歲的陳婆婆有血壓問題，其去年7月中染疫，8月尾初癒。她稱，「最初很不開心，整天哭。呼吸不順、吃不到東西，下不到床」，但在精神藥物、復康運動的幫助下逐漸恢復，她心情變好，並於去年9月尾出院。回家後她繼續做家居運動，體能已大致恢復到染疫前。

該批40名康復者接受復康治療，95%已經出院，而當中逾60%是在接受復康治療後1個月出院。出院者中，30%已回到肺炎前的活動能力，70%則明顯好轉。