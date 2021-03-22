東方獻藍圖之7：誘因欠奉宣傳不到位　政策無助源頭減廢

垃圾圍城的問題一直無法紓緩，雖然政府近年多番提醒市民到郊外遊玩要自行將垃圾帶走，但數量仍然持續高企，過去一年在郊野公園檢獲的垃圾數量為2,300公噸，而食物環境衞生署去年平均每日收集垃圾量為6,100公噸，為近5年新高。有議員批評政府推行的政策不到位，建議政府多善用社交平台宣傳，配合徵費計劃之餘，亦要向市民提供誘因，鼓勵源頭減廢，從而減少垃圾的數量。

根據漁農自然護理署提供的最新數字，去年在郊野公園檢獲的垃圾收集總量為2,300公噸，署方指由去年至今，受疫情影響，郊野公園收集到的垃圾中棄置衞生用品（如口罩、濕紙巾等），所佔比例明顯增加。康樂及文化事務署去年在泳灘檢獲的垃圾收集總量為6,235公噸，包括陸上垃圾的4,161公噸，海上垃圾亦有2,071公噸。

食環署雖則沒有備存收集街道垃圾量的統計數字，但過去一年平均每日收集垃圾量為6,100公噸，為近5年新高，該署及潔淨服務承辦商共有1.3萬名員工負責提供公眾潔淨服務。

議員柯創盛認為「垃圾圍城」的問題存在多時，批評政府宣傳不足，相關工作亦未到位，令市民沒有減少製造垃圾數量的習慣。他認為政府應多管齊下解決難題，例如善用社交平台宣傳，同時推行政策配合，而政府欲實施的垃圾徵費計劃，早前亦獲立法會《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》委員會決定重新審議，但仍然需要向市民提供經濟誘因，鼓勵他們從源頭減廢。