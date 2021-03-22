何志平專欄：華人的血淚

2019年1月，在紐約大都會看守所裏度過的第二個農曆新年亦即將來臨。美國華語廣播電台都是應節的節目。那天加利福利亞州舊金山有大新聞：「88歲華裔的老婦人在公園裏被毆打快要致死！」黃姓老婦人的同住租客發覺黃老媽沒有回家來，告訴她的兒子余先生，一家人到處去找老媽的蹤影。老媽有習慣早上到市南的公園裏晨運，余先生便到那公園協助警察搜索去。看到一堆打翻了的垃圾桶，旁邊有一堆破衣服，細看衣服下就是躺在血漬中半裸着身體、面目模糊昏迷了的黃老媽！「老媽滿身是血，差點認不出她來，這是對老人家多麼殘暴的劣行，真的不明白施暴者的用心和原因。老媽還在昏迷中沒有醒來，在深切治療中心躺着。這事轟動了我們整個華人社區，我們夜裏都不能入睡，不知道下一次襲擊何時又會再來！」余先生說。

電台節目還把美國仇華排華的歷史編成專輯節目，報道華裔移民美國已有160多年了。1850年華裔勞工大批從廣東一帶移民到加州等美國西部地區從事開礦和建築鐵路，這些危險艱苦低薪的苦力工作，只有華人願意去做，因而引來白人仇華口號：「華人偷走白人的工作！」1854年，加州最高法院裁定，有華裔血統者不得在法庭作證指控白種人，因而讓白人向華人施暴謀殺者逍遙法外。

最轟動的是1871年洛杉磯的華人大屠殺。唐人埠華人幫槍戰，過程中一名白人被殺，隨即便來了500多名白人暴徒圍攻華人社區，最後17名華人被處私刑絞死。8名白人暴徒因殺人而被定罪，後來判決遭推翻，全部被釋放！

南北內戰後，美國經濟衰落，華人是最方便的代罪羔羊。1882年美國國會通過「排華法案」（Chinese Exclusion Act）禁止華人移民入籍美國，這法案到1943年才被廢除。

近年來最令人記憶猶新的就是被誤為日裔而無辜被打死的陳果仁。1982年，美國密歇根州汽車工廠為主業的底特律市內，27歲華人陳果仁在酒吧裏，遭兩名白人誤以為是日本人，說日本車害他們失業，用棒球棍在酒吧外把陳果仁毆打致死。殺人者遭法庭輕判！

前幾天和遠在加州的老同學聊起美國華人近年月來的遭遇，說起舊金山華埠的謝婆婆。17日早上，75歲的她在南市場一帶晨運散步後，回家路上在等紅綠燈時，走來一個白人男子，在毫無徵兆下一拳打在婆婆的臉上，把她打倒在地上，剛好地上有一塊木板，謝婆婆忍疼的拿起木板自衞，還擊那名白人男子，這是舊金山華埠鬧市大街，警員很快到場處理，謝婆婆的兒子剛路過，看到一片人群圍觀，也聽到熟悉的聲音，台山口音的喊着「他欺負我……」，才發現那是自己媽媽眼腫鼻腫流着血。那39歲白人施暴者當場被捕，原來他還襲擊了一名83歲越南裔的老人，導致他身受重傷。亞裔反擊，打傷白人襲擊者的新聞成為國際熱門話題。為謝婆婆治傷的募捐金額已接近80萬美元呢！

老同學補充：「前天喬治亞州亞特蘭大市的一所按摩店裏發生連環槍擊謀殺案，8名受害者中有6名亞裔，其中兩名是華人。當天拜登下令所有聯邦機構下半旗5天。眾議院司法委員會下的憲法民權及公民自由委員會，也立即召開反亞裔暴行聽證，說過去一年多的『中國病毒』、『功夫病毒』等反華的說詞、虛假訊息和種族主義，讓亞裔華裔飽受衝擊創傷，亞裔社區面臨的安全危機已到關鍵點，不容再被忽視！都是政客的一貫顏色。借事表個態，作用有限，他們，我們能做些甚麼呢？」

我問道：「我知道你自然會自己小心，但兒女孫子以後在白人社會裏的日子都不會是好過的！」

老同學沉重的說：「黃色的臉膛，黑色的眸子，流着的血，是改變不了的，我們的文化歷史，在這裏是我們的『原罪』，在我們心裏是安魂定魄的『故鄉』！」