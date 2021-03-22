樹熊為題勝出甜點比賽　女生獲酒店聘為包餅師

畢業於國際廚藝學院（ICI）的趙嘉雯，去年於「世界技能大賽香港代表選拔賽」的西點製作項目，以澳洲山火為概念，創作出地球儀造型的夾心朱古力和樹熊糖藝，籲世人愛惜大自然，並憑該作品勝出。憑著創意及對甜品製作的熱誠，她畢業後獲五星級酒店聘請在餅房工作，更與行政餅廚一同構思季節限定甜品。

趙嘉雯（Ivy）的父親是廚師，母親則擅長烘焙，她首次焗曲奇送給同學後就愛上了這種容易令人開心的「魔法」。她高中時修讀甜品相關的應用學習課程，立志成為甜品師，畢業後攻讀ICI的西式包餅及糖藝文憑，並獲教師推薦參加「世界技能大賽香港代表選拔賽」。

Ivy成功打入決賽，參賽者需圍繞主題「大自然之美」製作甜品。她製作的甜品是一個地球儀造型的夾心朱古力，以及樹熊糖藝，概念源於澳洲山火，奪去了無數動物如樹熊的生命，想寄語世人珍惜大自然。她認為，比賽考驗參賽者的基本功，亦令她學習了不少技巧。

從ICI畢業後，Ivy受聘於一間五星級酒店，現為初級包餅師，該酒店的行政餅廚吳冠宇認為她工作投入，學習能力高，更曾建議將櫻花主題甜品的朱古力製裝飾改用糖皮製造，效果更佳。

Ivy表示，在餅房工作不時要搬運不少重物，但她體力不及其他有經驗的同事或男士，因此空餘時會跑步鍛鍊，提升體能。她又計劃參加明年在上海舉辦的「世界技能大賽」，日後亦會進修，「令自己履歷表更加豐富」。