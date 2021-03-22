東方民調：各行業現倒閉潮　失業率料未見頂

新冠肺炎疫情持續打擊香港經濟，多個行業現倒閉潮，香港最新失業率高達7.2%，港府被轟沒有向失業及就業不足人士提供足夠支援。有學者預料，現時失業率仍未見頂，未來更有機會攀至7.5%，相信要待疫情受控且恢復通關，失業率才有望回落。

政府統計處公布最新失業率，首次反映整個保就業計劃結束後的慘況，去年12月至今年2月的失業率攀至7.2%，達17年新高；失業大軍暴增至26.16萬人。就業不足率升至4%，為2003年沙士後高位；就業不足人數增至15.46萬人。與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業，合計的失業率仍高企於11.1%。

港府抗疫不力，疫情重創各行業，香港龍頭戲院UA院線亦不敵疫境全線結業。該院商曾申請兩期保就業計劃共獲得826萬元資助，但計劃無以為繼，未能救亡，保就業被斥名不副實。

這僅是百業悲歌的冰山一角，疫下執笠食肆超過2,300間，數萬名從業員失業。屢屢停業的酒吧仍復業無期，酒吧業透露，已出現第3輪結業潮，若停業持續多兩至3個月，全港持牌酒吧均會如UA戲院般全線倒閉，屆時將有10萬人失業。

香港疫劫逾年，疫情稍稍歇止即告反彈。健身群組引發疫情一度反彈，個案遍及金融及律師等上流職業人士，並出現二代傳播，多間國際學校及豪宅牽涉在內。有專家憂慮爆疫群組情況如歌舞群組翻版，一旦未能受控會如山林大火般蔓延，港人只會繼續坐困疫城，通關無期。

香港中文大學商學院客座教授冼日明稱，新春假期原本是不少行業的旺季，惟港府至假期後才稍放寬社交距離措施，不少企業「捱唔住」需收縮規模或倒閉。近期疫情再有爆發趨勢，料失業率在未來3個月可能攀至7.5%，估計香港疫情若可在6月底受控，或可逐漸恢復通關，相信最快要今年底經濟才有明顯復甦。