東方民調：港府防疫時放時收　市道陷輪迴死局

香港失業率嚴重，港府仍批准巴士疫境加價，基層生活百上加斤。

香港第4波新冠肺炎疫情遲遲未受控，部分行業停業多時，更有戲院全線倒閉，香港最新失業率創17年新高之際，港府卻批准巴士加價。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者形容整個市道如一池死水，認為經濟差非合適時間加價，基層市民疫境百上加斤。受訪者直斥港府抗疫無能，憂慮香港一直陷於不斷放寬和收緊防疫措施的「輪迴困局」，經濟難以復常。

香港失業率續升，港府同時批准專營巴士疫境加價，基層經濟重擔愈來愈重。5間巴士公司，包括九巴、新巴、城巴、龍運以及新大嶼山巴士分別在2018年以及2019年向港府申請加價，行政會議近日批准4間的申請，平均加幅介乎8.5%至12%，整體加幅屬2006年可加可減票價機制推出以來最大，龍運加價申請則不獲批准。港府會延長公共交通費用補貼計劃放寬門檻至今年底，期間增加補貼上限，但有關安排被轟小恩小惠。

除了多間專營巴士公司將於下月初加價外，4月起亦有不少與交通相關項目加價，包括港鐵八折車費扣減將於本月底到期，屆時恐削折扣優惠；領展旗下停車場的私家車及客貨車車位，月租會上調2%至4%等。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網APP及街頭問卷形式，成功訪問620名18歲或以上市民，結果顯示，對於香港最新失業率創17年新高，44%受訪者指香港經濟數據全面向下；43%形容整個市道如一池死水。

最新失業數據，首次反映整個保就業計劃結束後情況，46%受訪者直指，真正結業倒閉潮湧現；27%擔心各行業瀕危；23%憂失業大軍難走出困境。

港府拒設臨時失業援助金，亦沒有第3輪保就業計劃，43%受訪者轟港府見死不救；26%批評港府在解決失業問題上懶理避事；17%斥官員現「救失業」疲勞。

港府疫境批准巴士加價，為引入可加可減機制以來最高加幅，39%受訪者認為，現時經濟差非合適時間加價；33%指基層百上加斤；21%炮轟港府又打劫窮人。

健身群組的爆發，涉及多個範疇並出現了二代傳播，38%受訪者擔心限聚持續，通關無期；31%憂慮淪跳舞群組翻版；24%擔心第5波疫情遲早殺到。

香港疫情稍歇即反彈，港府不斷放寬和收緊防疫措施，59%受訪者歸咎港府抗疫無能，措施不到位；27%形容香港陷輪迴困局，經濟難復常；10%預料香港失業率未見頂。

綜觀情況，大部分受訪者無奈稱，香港經濟受疫情影響已停滯多時，失業率持續上升，港府仍批准巴士加價，是沒有體恤市民苦況，香港疫情反覆，受訪者憂失業率持續高企。