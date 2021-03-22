強制投保具阻力　料「買機送保險」

民航處擬就規管無人機在《民航條例》下訂立新的附屬法例，當中除了實名登記外，不同重量的機種亦要購買第三者責任保險，最低保額需要500萬元。有保險業界指，若此法落實執行，將成為本港第5種強制購買的保險，如汽車保險及勞工保險一樣，現時商業用途的無人機已有保險，而航拍業界就指私人購買保險的意欲不大，估計賣方會倣效台灣做法務必平衡銷量及合法的要求。

新法例規定，250克至7公斤的無人機需購買第三者責任保險，最低保額達500萬元；若重量介乎7公斤至25公斤，保險最低保額為1,000萬元，或民航處規定的更高保額。國際專業保險諮詢協會會長羅少雄指，無論個人或公司都可為無人機購買責任保，保費如購買車保般，視乎該無人機的使用率，操作者年齡，技術及使用目的等多項因素評估，以商業用途的無人機為例，一般每架機每年保費約數千元，而車保的保額達到一億元，無人機若只是1,000萬元未必足夠，而兩者都設有墊底費。

香港無人機航拍會創會人周亦樂就估計，個人玩家操縱小型無人機的保險年費均需要1,000元以上，估計商界會參考台灣「買機送保險」的做法，若要玩家單獨購買保險，相信會有一定阻力。