Dr.東：常用搓手液恐致主婦手　醫生籲用甘油或乳木果油潤膚膏

新冠肺炎疫情期間，清潔、消毒成為日常生活一部分。不過，雙手持續接觸水、酒精搓手液等，將增加患上主婦手的機會。皮膚科專科醫生陳湧建議市民適量使用酒精搓手液，在有水的情況下盡量使用低刺激性的番梘洗手，並勤用潤膚膏修復皮膚屏障，避免刺激物和致敏原滲入皮膚，引致主婦手發作。

主婦手是一種刺激性接觸皮膚炎，陳湧形容，手部皮膚猶如一堵磚牆，有助抵擋刺激物和致敏原。不過，如果持續接觸水、化學品等，或天氣乾燥，手部皮膚屏障會受損，致水分流失，就像黏合磚頭的英泥被沖走。周而復始，刺激性物質就會透過縫隙滲入皮膚，引致紅腫、痕癢、刺痛、生水泡等炎症反應，但並無傳染性。

陳指主婦手與濕疹的症狀相似，但後者不會有刺痛感。主婦手的成因是接觸刺激源，因此一般是手部發作，而濕疹發作的原因多元，發作的部位不限於手部，每人的致敏原也不盡相同。

主婦手的高危人士除了常接觸消毒用品的主婦，還有因工作需要經常洗手、接觸化學物質的工種，例如理髮師、化驗室人員。陳有一名患者是薄餅師傅，每日要花5至6小時準備材料，雖然有戴手套，但他本身手汗大，令皮膚長期被焗着，結果皮膚屏障受損、龜裂，間中要停工休息。

陳指出，如遇主婦手發作，應立刻移除刺激物，並用濕毛巾紓緩灼熱感。不過，若皮膚出水泡、龜裂，影響日常生活和工作，就應及早求醫，醫生通常會處方外用類固醇或抗生素藥膏。要防患於未然，可於工作或做家務時戴手套，避免直接刺激皮膚。不過，傳統膠手套對皮膚有一定刺激性，因此可選用棉質內層的手套，刺激性低之餘，也有助吸汗，不過最重要還是多讓手部皮膚休息。

潤膚膏有助修復皮膚屏障，但應避免選擇含添加色素、防腐劑、香料的致敏產品。陳建議選擇含甘油、乳木果油等天然成分，或神經酰胺的潤膚膏，或使用凡士林。疫情期間，有市民頻繁使用酒精搓手液消毒，導致主婦手發作。他建議在有水的情況下，可使用番梘洗手，刺激性較低，也有消毒作用。

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