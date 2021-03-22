疫情重挫零售業　港舖位租值大跌　銅鑼灣旺角冧逾5成

去年爆發新冠肺炎疫情，訪港旅客人數近乎零，重創香港零售市場，舖位租金出現暴跌慘況。據差餉物業估價署最新公布資料，核心購物區的銅鑼灣及旺角主要街道舖位，租值都同樣顯著大跌，部分跌幅超過50%。

全球舖租最貴的銅鑼灣，區內多條主要街道的舖位新財政年度(2021至22年度)應課差餉租值跌幅驚人，其中記利佐治街1號地下4號舖，新財年租值為552萬港元，按年勁挫約51.6%，租值返回11年前。該舖於2016至17年度租值曾高達1,416萬元。

同區羅素街59號地下B4號舖新租值522萬元，按年亦跌約40.4%。而曾經創下全港呎租最高紀錄的景隆街，街內的2號地下B舖，租值亦跌至58.8萬元，按年低約40.2%。

至於近年租值跌幅較其他地區較低的旺角都淪陷。其中山東街47至51號地下1號舖，最新租值252萬元，按年急跌約51.5%，租值至少返回13年前。該舖租值曾高達648萬元。

至於向來受內地旅客歡迎的新界上水及元朗，新年度租值跌幅相對較少。當中上水的龍琛路18號地下，新租值121.4萬元，按年挫約15%。元朗青山公路元朗段209號地下C舖，新年度租值72萬元，按年跌約10.4%。