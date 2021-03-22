長者接種第二針疫苗易頭痛發燒　專家指復必泰反應更強烈

科興及復必泰疫苗分別於上月26日及本月10日開打，若以相隔28日的時間推算，相關人士最快於本周內打第二針疫苗，惟多位專家指出第二針的副作用勢較首針強烈，呼籲有過敏反應者應停打第二針。醫院藥劑師學會會長崔俊明今早(22日)在電台節目表示，接種第二劑新冠疫苗引起的反應會較強，其中復必泰疫苗採用的技術，會比科興引起更強烈反應。若以65歲以上的長者為例，指接種第二劑復必泰疫苗後出現發燒比例，由第一劑的1.4%急升至逾10%、引發頭痛的比例亦由20%增至40%等，原因與疫苗能刺激免疫細胞有關。

崔指出，18至59歲接種者在第二針的全身性免疫反應較第一針低，惟60歲以上長者不論是全身或局部的免疫反應都較高，建議市民在接種第二劑疫苗時，都要預留半日作休息。他建議接種者因應自身情況，決定是否須請假休息，並強調疫苗在不同年齡層、不同個體身上，反應都不一樣。

他又呼籲，若有人接種第一針後出現嚴重過敏，強調不應接種第2針；若接種疫苗前發燒，亦暫時不應打針。至於慢性病人若病情出現轉變，則應先控制好病情才接種。他又補充，一般接種第一針疫苗後，身體出現的抗體會在1至2個月內消失，若相隔太長時間才接種第二針，抗體水平和有效率未必會維持在最高水平。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦稱，市民接種第二劑新冠疫苗的反應一般會較大，若任何人首針後，出現風癩、呼吸困難等反應，就不應接種第二劑疫苗。問及近日有市民接種復必泰疫苗後抽搐、暈倒，他指相信是因過分驚慌及緊張引致「迷走神經昏厥」，與疫苗本身無關。

對於港大擬招募市民參與混合接種新冠疫苗計劃，即先接種復必泰，後「溝針」打科興疫苗。他認為，現時未有大型相關研究，最重要是市民過往無對疫苗過敏，若有人對計劃感好奇，亦可以嘗試參與。