抗疫無招冀港人接種疫苗助清零　聶德權再放風：打針換通關

新冠疫苗接種計劃開展未足月，已爆出多宗面癱、中風乃至死亡的嚴重事故，預約打針人數遠遜預期本是意料之中，惟連日高官為催谷疫苗，將通關、放寬社交限制等禁令與疫苗針綑綁，企圖逼港人就範。負責疫苗統籌工作的公務員事務局局長聶德權今日(22日)再「探口風」，稱有市民向其反映，希望接種第二劑疫苗後，可憑檢測結果免隔離往返內地。他又期望更多市民接種疫苗後，可建立群體保護網，令社區源頭不明確診個案絕迹，為放寬隔離及通關創造條件。

聶又表示，達致「免隔離往返內地」是政府努力的方向，並引述一名在內地惠州有生意的港商，指疫症爆發後，令其業務大受影響，僅靠通訊軟件聯絡業務。豈料去年11月迎來第4波疫情，結果至今仍通關無望。

未知是否受政府威嚇收緊社交距離影響，聶透露，曾爆出接種科興後嚴重異常事件的官涌接種中心，每日打針人數由僅幾百人，慢慢回升至昨日有過千人到場接種；而為復必泰疫苗接種的界限街中心，平均接種率更逾9成，但與開放初期預約人數多至系統癱瘓相比，可謂無復舊觀。