泛民初選案多名被告續押　劉公子兩手空空探陳志全

47名發起或參與去年民主派「35+」初選人士，早前因被控串謀顛覆國家政權罪，多名男被告包括岑敖暉、朱凱廸、趙家賢及鄒家成等人已轉往赤柱監獄羈留。有被告家屬今早(22日)繼續到監獄探監，包括郭家麒及岑敖暉的妻子；富商「劉公子」劉定成早上亦到場探望陳志全。

早上約8時，劉定成偕同另一名男子，到赤柱監獄探訪陳志全，劉表示沒有買物品給陳，因為他已經夠用。至早上約10時半，劉公子與一名男子離開監獄，並交代陳的現況。他指陳「冇肥冇瘦，食就食得好開心」，又指他有「私飯」，目前與張可森及鄒家成囚在一起。劉續指，陳目前生活安好，「夠衫著，夠被冚」，生活上感到「如意」，但沒有特別說話要向外界表示，一切隨緣。

早上約8時許，郭家麒妻子亦到赤柱監獄探訪，並向劉定成舉手打招呼，直到約10時22分，郭妻離開赤柱監獄。早上約8時半，疑似岑敖暉妻子亦到赤柱監獄探訪丈夫。

47名發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，法庭早前批准15名被告保釋，惟其中11人遭律政司提出覆核，該案至今只有11名被告獲准保釋，其餘36人仍在還押。