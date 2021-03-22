黎智英續押第81日　《蘋果日報》副社長探監

多案纏身的壹傳媒黎智英，先後被控欺詐及違反《港區國安法》，其保釋申請先後在終審法院及高院碰壁，需繼續收押，至今日(22日)已還押第81日，有《蘋果日報》高層今早到赤柱監獄探望黎智英。

早上10時半，《蘋果日報》副社長陳沛敏戴上紅帽，背上啡色背包，偕同一名白衣女子到赤柱監獄探黎智英。陳走入赤柱監獄時不發一言，有現場記者問白衣女子明日(23日)會否去行山，她回應指：「今日行」。二人其後登上懲教署的高爾夫球車前往探監室。

至中午12時許，二人離開赤柱監獄，陳接受訪問時指黎「好精神」，閒時會看書並視為修煉，沒有說話要託她交代予蘋果員工。被問到黎有沒有說話向香港人表達，陳指沒有，亦沒有說話想呼籲。

現年73歲的黎智英多案纏身，被控欺詐及違反《港區國安法》中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，上述兩案均會在今年4月16日於西九龍法院再訊。而前年8.18反修例「流水式集會」未經批准集結案，黎智英與另外8名泛民人士被起訴，案件亦已於上月16日開審，法庭於本月10日裁定所有控罪表證成立。