非法野生動植物貿易在港持續上升　團體促加重刑罰打擊猖獗販運

穿山甲的總緝獲量達到驚人的高水平。（受訪者提供）

慈善組織ADM Capital Foundation公布《持續的滅絕交易：香港非法野生動植物貿易》最新報告，指2018年及2019年香港野生動植物的緝獲量有所上升，有關部門在2年間的行動中共檢獲649公噸稀有且瀕危的野生動植物，反映貿易仍在持續增長，香港更在全球非法野生動植物貿易中，屬較猖獗地區。

報告顯示，2018年和2019年的香港野生動植物緝獲量均超越前10年的年度總量(除2015年)。即使野生動植物交易有所轉移，象牙的緝獲量在本地禁令後亦有所減少，但穿山甲的總緝獲量仍達到驚人的高水平，而其他瀕危物種包括象牙、穿山甲和木材以外的瀕危野生動植物的緝獲量同樣急劇上升，在2019年的緝獲量更創下歷史新高，較2018年緝獲量高3倍。

香港大學法律學院副教授Amanda Whitfort表示，有迫切需要修訂第455章《有組織及嚴重罪行條例》，納入野生動植物罪行。 世界自然基金會香港分會保育總監David Olsen指出，香港野生動植物緝獲量持續增長，認為不能繼續縱容野生動植物販運者。