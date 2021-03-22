認圖向警扔回催淚彈殼　包裝設計師囚45個月

前年8月「三罷」期間，有示威者在黃大仙與警方對峙，當中有一名包裝設計師被指在黃大仙龍翔道，企圖拾起一個催淚彈殼扔向警方。他早前承認一項暴動罪，今（22日）在區域法院被判監禁45個月。法官陳廣池指出，被告當場被捕，更被閉路電視拍攝其犯案，可謂證據確鑿，故認錯減刑是明智之舉，能夠及早完成牢獄之苦。

本案被告李澤霖（34歲），承認於2019年8月5日，在黃大仙龍翔道參與暴動。案情指，當日中午有數百名示威者衝出龍翔道霸佔及堵路。有示威者不斷以粗言穢語罵警員，及用彈叉向警員射彈珠。一名警員口部中彈珠受傷，一名警員則臉部右眼眉受傷。被告站在示威者前線，有一枚催淚彈的彈殼落在他面前，他彎身拾起彈殼，並試圖擲向警方時，有警員立即上前制服被告。

法官量刑時指，被告當時佩戴頭盔、口罩、手套、鞋套等裝備，可以判斷他是有預謀犯案。加上他站在示威者前線，向警方揮動雨傘、投擲頭盔及企圖拾起催淚彈殼還擊警方，行為具有帶領及示範襲警的作用，而且示威者人多勢眾，警方是以寡敵眾。

法官又多篇幅地讀出被告家人的求情信，如妻子形容被告對她關懷備至，視他為終生的好伴侶；父親認同犯罪受罰是公理，卻坦言沒有父母忍心看着兒女受牢獄之災，他為被告感到心酸；妹妹表示得到被告的支持去成長，希望人生路上有被告相伴。法官讀信後，點出「一人犯事，非一人當，而是整個家庭及深愛被告的人去承擔」的道理，並認為被告在家人的強力支持下，能夠重做奉公守法的人，最終給予其認罪減刑及額外的減刑，判囚45個月。