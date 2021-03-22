港府擬46億重建空郵中心　議員斥郵政做唔掂仲要起大啲幢樓

政府計劃重建位於香港國際機場的空郵中心，涉款逾46億港元，預計最快於2027年底落成。有議員批評郵政服務於過去8年均未能達致目標回報率，當中更有4年是「蝕本」，質疑政府「做唔掂，仲要用46億起大啲幢大樓」，擔心未能與現有的私人物流公司競爭。

政府於今日(22日)的立法會經濟發展事務委員會上，提到計劃擴展位於香港國際機場的空郵中心。議員蔣麗芸批評政府郵政服務的往績差劣，現時提出46億港元的撥款不是小數目，質疑「係咪應該嚟呢度攞」。對於政府希望於電子商貿服務「分一杯羹」，蔣認為政府於1998年興建大樓時大力發展或有優勢，但現時已經「成行成市」，直指電子商貿服務「根本唔預你」。她質疑政府沒有充足信心，說明如何達致穩定回報、不會「蝕錢」，問及「有乜嘢係其他物流中心做唔到，而要政府做？」

另一旅遊界議員姚思榮同意坊間的私人物流企業運作靈活，若政府只是按一貫規矩做事，只會令營運成本愈趨高企，質疑「有冇方法同人鬥」。他關注在重建空郵中心後，會否引入更多電子化設施，以提升效率、節省所需人手。

郵政署署長朱曼鈴回應指，政府提供的郵政服務角色不同，不論地方偏遠，均同樣為市民提供安全、快捷、便宜的服務。又指有很多私人物流供應商有意合作，將與商界一起「做大塊餅」，預計於重建計劃完成的2027至2028年度，可帶來約16億至18億港元的總增加值。另外，她表示新空郵中心將配備智能科技和機械人解決方案的應用，在收寄、空運以至最後派遞等流程增設更多追蹤點，以便緊貼追蹤郵件狀況。至於部分工種在不用高度依賴人手下，將透過自然流失，或安排員工到其他部門工作。