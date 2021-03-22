勞工界轟羅致光對打工仔見死不救　嘲IQ高卻不用於勞工範疇

疫情令本港經濟大受衝擊，失業率更飆升突破7%，外界質疑政府推出的政策未能解決失業人士及開工不足市民的燃眉之急。勞工界代表吳秋北今（22日）狠批政府官僚、勞工及福利局局長羅致光對打工仔見死不救，更嘲IQ高達160的羅雖有智慧，惟卻未有將聰明才智用於勞工方面的工作。

面對失業率持續高企，過去不少政黨要求政府設失業援助金，而吳所屬的工會亦曾建議推出150億港元的失業停工津貼，上限每月9000港元、為期半年，惟政府未有接納建議。吳指不少市民已持續多月失業，山窮水盡，批評政府未有體諒打工仔苦況，認為除了推出個人貸款計劃外，設停工津貼是最快解決他們燃眉之急的方法。

吳指雖然政府早前表示推出臨時職位，惟質疑計劃難以即時聘請市民，而政府推出的職業培訓「特別‧愛增值」計劃亦未能解決所有問題，強調需要多管齊下處理失業問題。他說內地在疫情下推出多項救失業、保就業措施，屬主動作為。相比之下，港府只是等待打工仔求助，批評這種被動處理港人失業問題的方式極不妥當，狠斥勞福局一直見死不救，質疑政府過於官僚。

他質疑羅致光好有智慧，惟非用於協助勞工方面的工作。他強調現時抗疫如打仗，需要當戰時狀態看待，如只以平常程序處理或以道德風險考慮，難以協助疫情下的勞工失業問題。