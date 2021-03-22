青衣運動場現四貓屍　疑遭毒斃死不瞑目

青衣運動場發現野貓屍體！今午(22日)2時08分，運動場職員在場內兩處發現最少4具貓屍，據悉其中3隻疑為幼貓。警方接獲報案後，派員到場了解，並召相關部門到場處理並檢走貓屍，待剖屍及毒理化驗了解死因，暫未知事件是否涉及刑事成分。

據東網記者現場所見，貓屍毛髮染濕雙目微張，身上並無明顯表面傷勢，不排除誤食毒物死亡。據了解，運動場職員認出該批花貓不時在運動場內現身，相信牠們在附近一帶覓食生活，間中亦有市民會在場內角落擺放糧水餵食，但場方為免影響環境衞生都會盡快檢走，不排除有人圖謀不軌刻意放下毒餌行兇。

香港自去年起頻頻發生動物權益相關案件，有意見指律政司連番放生涉虐待動物兇徒，引致「破窗效應」，令大眾以為傷害動物無後果，毋須負上刑責。其中去年2月，深井豪景花園有2名男住戶涉嫌將30隻動物由高處擲下，造成最少15隻死亡，後來律政司在審視警方的調查結果後，以整體證據未能支持合理機會達致定罪為由，決定不就案件提出起訴，引起各界嘩然，此後連番發生虐畜案，有議員將矛頭直指律政司，斥其為「罪魁禍首」，讓施虐者逍遙法外。