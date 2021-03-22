東方獻魚骨碼頭藍圖　議員促政府加快研究　籲部門勿互卸責

本港船隻數量急增，但水域泊位不足之餘，更問題叢生。東方報業集團(下稱東方)去年6月曾獻出藍圖，發現大埔吐露港海灣甚為適合設置魚骨形碼頭及泊位，更建議尋覓水域興建整齊有序的魚骨形泊位，讓大量船隻停泊。立法會經濟發展委員會今日(22日)舉行會議，漁農界議員何俊賢指東方曾提出興建魚骨碼頭增加遊艇停泊空間，稱政府應注重發展、改善及研究船隻停泊位，同時應關注漁民轉型、改善避風塘及在避風塘內有序停泊，認為政府應就民間方案及訴求加以研究及討論，並希望政府各部門不要互相推卸改善避風塘的問題。

何俊賢指早前曾要求召開跟進避風塘及避風碇泊處相關事宜小組委員會跟進避風塘問題，其後收回成立委員會但要求政府交代及跟進相關事宜，唯一直未有回音。他指出避風塘沒有空位給予小船停泊，船隻上落時更需要爬斜坡，而民間就改善避風塘一直有不少方案，包括東方曾建議興建魚骨碼頭給遊艇停泊空間，同時增建岸上設施。他認為碼頭雖然未必一定建設在吐露港，但政府應該就民間方案及漁民訴求盡快加快討論改善避風塘的進度，希望委員會主席張華峰盡快安排，強調政府一定要還。

當會議討論香港旅遊發展時，何再提及東方獻出的附帶遊艇俱樂部的魚骨碼頭藍圖，指政府應該加強本地遊及相關設施，他特別關注休閒垂釣設施，希望建設垂釣基地、漁人碼頭，讓市民可以從機場、市中心前往遊樂。他指出香港有一千多公里的海岸線，政府應注重發展、改善及研究船隻停泊位，同時應關注漁民轉型、改善避風塘及在避風塘內有序停泊，並指東方在去年6月提出興建魚骨型泊位，指藍圖內提及的魚骨泊位正正是小船所需，強調香港不少地方適合興建垂釣基地，希望政府考慮民間方案及接受漁民意見，應考慮「打掃屋企再接客」的做法。他認為東方的建議可以召開討論，包括吐露港是否合適，或長洲、香港仔等漁港設施又是否可以調整等。

商務及經濟發展局局長邱騰華回應指旅遊發展局在困境中未有停步，又稱漁農界可選擇轉型至旅遊業界，舉例指地質公園有海上旅遊，當時不少船主有提供協助；躍動港島南的活動當中亦有提及香港仔避風塘及漁港的情況。政府又稱會吸納何的意見，任何本地旅遊資源都會考慮。何強調不希望政府部門互相推卸，促政府互相溝通再提交文件予立法會。

另外，委員會主席張華峰對藍圖表示贊成，指如果有地方給予船隻在大風大浪時停泊是好事。他指香港在中港兩地將會緊密聯繫，政府應多元化發展包括遊艇相關行業，指藍圖對旅遊業都十分吸引。他又稱不少公司以遊艇招待客人，香港始終是國際城市，倘若有足夠停泊位都是好事，會與政府溝通及了解政府看法及繼續跟進相關事宜。