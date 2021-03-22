港航指控飛行事故報告造假　解僱拒賠　前員工入稟索償逾10萬元

被傳財困纏身的香港航空，旗下香港貨運航空有限公司被前員工入稟勞資審裁處，指控公司拖欠薪金、年終獎金、7日人工補償、醫療補償及有薪年假等多個項目，總涉及金額逾10萬港元。案件今日(22日)於勞資審裁處首次提堂，並會押後至今年11月15日再審。

申索人黃紹媚指，去年12月1日被通知遭解僱，原先香港貨運航空公司表示考慮到疫情關係難找工作、以及申索人家庭環境問題，願意賠償一個月代通知金，及後又指公司於去年12月17日完成有關早前飛行事故的調查報告，認為申索人於審計報告中造假、不服從及對公司不忠實，翌日即時解僱申索人，不予賠償。

暫委審裁官盧康慧質疑，被告聲稱早前的飛行事故與申索人無關，但就以此調查報告為根據解僱申索人，即便被告辯解即時解僱已綜合其他因素，包括避免讓其他同事有申索人錯誤行為是被容許的錯覺，但盧官認為此舉有殺一儆百之嫌，將飛行事故中他人的錯誤套入申索人身上，「即係搵佢(申索人)出嚟做犧牲品」。

而且被告聲稱早已發現申索人的工作問題，去年12月1日解僱時，曾提及會賠償一個月代通知金，隔約兩周後又反口指要即時解僱，不明箇中關係，提醒被告公司需要充分理據才可構成即時解僱。

此外，申索人亦提到由去年10月起，長期被直屬主管精神虐待，現時要定期看精神科醫生，她稱原先人事部經理曾承諾公司的醫療補貼會延至去年12月31日，但被告公司稱從未答應過此要求，又指從未收到申索人於去年11月31日提出的病假紙，且申索人亦有於病假日期上班，故雙方於醫療補償方面仍未達成和解。

盧官提醒雙方若敗訴須支付對方訟費，希望雙方持開放態度，探討和解方案。休庭片刻後，申索人撤回有關長期服務金及遣散費的申索，雙方就交通補償一項達成和解協議，其餘項目將於今年11月15日續審。