政Whats噏：滯英畢東尼終返港讚助理稱職　被寸爆：唔係自己讚

舊年12月適逢九龍灣麗晶花園爆疫期間，但當區區議員畢東尼就竟然身處英國探親，當時就畀網民鬧爆拋低當區居民，不如索性移民喇。事隔3個月，佢終於返咗香港喇!今日(22日)仲不忙快快喺辦事處打卡擺上社交媒體專頁，同全世界講佢返咗嚟添。之但係，雖然佢喺貼文感謝助理幫佢打理到辦事處井井有條，但就有疑似街坊嘅網民唔受落，仲留言寸話「要住客讚賞，不是自己讚自己」。

畢東尼喺貼文中話，感恩經過合共42日嘅隔離及44日內6次嘅咽喉拭子病毒檢測，今日佢終於可以順利回家，回到麗晶work from 「HOME」。佢又話必需感謝陳生同莊小姐2位助理，喺短短3個月處理好當區嘅大小事務，包括滲水、社署轉介個案、地區事務等。另外仲會繼續關注滯英港人議題，包括會再去信特首同行會要求解封咁話。

雖則佢好滿意助理嘅工作表現，似乎當區街坊就唔係咁睇喎。有疑似居民喺貼文下留言話「請處理有街坊對你助理陳先生的投訴」、「始終不敢回應陳生失職事。如何改善服務」、「要住客讚賞，不是自己讚自己」等，擺明係寸畢東尼唔稱職，唔滿意呢個區議員辦事處嘅服務。