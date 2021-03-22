旅遊業近冰封　政府承認難以挽留業界從業員

本港旅遊業受黑暴及疫情影響，處於接近冰封的狀態。香港旅遊發展局計劃於短期策略上，透過加強網上宣傳，為香港旅遊業營造口碑，為開關作準備。但有議員直指旅遊業從業員大多均已轉行，又或正面臨裁員潮，促政府盡快提供支援。另外，有議員又建議旅發局參考外國經驗，推動虛擬旅遊。

旅遊界議員姚思榮指業界在過去一年面臨前所未有的挑戰。但無人知疫情何時結束，問及旅發局會否因應疫情發展，分階段推出更多計劃，例如何時可重推本地遊。同時關注旅發局會否與業界共度時艱，減少人事編制需要。旅發局總幹事程鼎一於今日(22日)的立法會經濟發展事務委員會上，提交工作計劃。他指當政府放寬本地遊限制後，將推出新一輪的「賞你遊香港」。另外，他指旅發局因節流為由，即使有9%的人手空缺，亦已停止招聘人員，而高層員工亦已凍薪。

勞工界議員陸頌雄則表示，黑暴及疫情令本港旅客量大跌，認為失業或轉行的從業員「冇9成，都有8成以上」，而現存的旅行社則只維持基本服務。他認為旅發局可推動虛擬線上旅遊，與海外旅客作實時互動，甚至提供網上購物服務，惠及小商戶。陸又促請政府向業界提供資助，例如向旅遊巴司機、旅行社等提供一次性津貼。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，局方一直維持線上、線下的推廣計劃。而過去接近兩年的時間，從沒有停止協助業界，但他同意「如果呢個行頭，開工都成問題」，吸引人才配合未來通關的旅遊計劃，亦有困難。

因應疫情持續，旅發局早前舉辦不同網上活動，包括網上除夕倒數。但議員鄭松泰狠批是他看過最「哽眼」的一段影片，令他感到非常反感。因為短片中根本沒有放煙花，更珍容是不誠實使用電腦、「造假」，欺騙外國人。他直問「條橋係邊個諗」，及關注所需花費。程鼎一回應指，連同轉播費用，短片總共花費900萬港元。但共有110個媒體報道，有500多萬人收看，認為投資十分值得。