女童被虐殺案　生父自辯承認曾拋高搖晃女兒

5歲女童偕8歲兄長疑遭生父繼母長期虐待，女童最終死亡的案件，今天（22日）於高院繼續審訊，女童生父出庭自辯。他承認與女童繼母有體罰死者，亦見到死者的傷口，並承認不帶女兒看醫生，其中一個原因是擔心被控。他又承認女兒死前一天，曾把她拋高和左右搖晃，但只是跟她玩，不知道女兒有否撞到天花板。在說到女兒身故當日之事時，他更一度哽咽。

本案3名被告依次是死者Z的生父、繼母及繼外婆。生父及繼母否認一項謀殺罪，繼外婆否認4項殘暴對待Z及其兄長X的虐兒罪。現年30歲的生父表示，女兒「較硬頸，教佢用嘅心機同方法較多且較難有效」，強調體罰只是「希望佢可聽話，唔係要佢科科攞A」。他說最初讓太太與她女兒Y搬進他母親家，是希望他家人可照顧3名小童，但太太與他母親就照顧小朋友有分歧，且與他胞弟關係轉差，他才決定搬到岳母家。因他工作晚歸，主要由太太負責照顧3名子女，他承認與太太均有用藤條等體罰子女，他也支持及附和太太的管教方法，他解釋指太太情緒波幅大，「講啲支持鼓勵說話反而會令佢冷靜下來」。有時他會叫太太把管教子女問題等他回家處理，但他稱並非每次均是施以體罰，有時亦會罰抄罰企，或與子女單獨談話了解。

生父承認女兒去世前一天（2017年1月5日），曾與她玩「飛高高」（向上拋）及「扮超人」（左右搖晃），但他稱只是與Z玩，不知其頭部有否撞上天花，玩完後也有叫她步行，「因為嗰陣時佢對腳有啲水腫，我聽過行下係會快啲消水腫。」他指Z和X有時是與繼母「鬥氣」，認為太太打他們手掌或以藤條責打均可接受，但當太過火他會叫太太停止。他認為餓孩子便屬過激，不過承認自己與太太都試過不讓子女吃東西，但強調只是偶然。他又稱太太用體罰時他多數不在現場。

生父表示，他有察覺到女兒的傷勢及傷口潰瘍，較深印象的是她腳瓜的傷勢。他又指Z膝蓋後方的潰瘍，一開始只是小傷口，但女兒「搲甩啲焦，幾個傷口就差唔多連埋一齊」，他相信傷口是由他用藤條打女兒後造成。他指太太會經常替女兒清理傷口，有時更一天清理3次。他承認不帶女兒看醫生，是擔心醫生會指他們虐兒，且認為太太可以處理好。