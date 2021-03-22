無證據指公義受損　索償代理脫包攬訴訟罪

一名地產代理8年前駕車時遭小巴從後追撞，其後透過公證行協助取得約8.5萬港元賠償，公證行從中抽取1.2萬港元服務費。該公證行負責人涉嫌包攬訴訟，標榜「不成功不收費」及要求瓜分15%賠償款項，因而被控一項分享訴訟成果罪。案件早前在區域院院審訊，該負責人今日（22日）被法官裁定罪名不成立，當庭釋放。

52歲被告方國昌於案發時任職索償代理。他被控於2013年5月至2014年6月間，在一宗人身傷害的民事索償案中，若索償成功便會收取利益的某個份額作為報酬，並與申索者何耀榮的代理人何世文協定會從追討所得賠償的15%作為報酬。

法官今日裁定，被告確有「多管閒事」，干預與他不相干的訴訟，但控方無法證明他有影響法庭程序的公正性，例如教唆申索人誇大索償金額，又或抑制證據等，事實上賠償金額要比車行事前的估算低近一半。此外，申索人的戶口結餘遠超獲批法援的條件，他有能力聘請私人律師，只因貪方便才委託被告進行申索，因此被告干預訴訟並不影響申索人獲取公義的渠道。基於控方未能證明所有控罪元素，遂裁定被告罪名不成立。

根據審訊時的證供，控罪提到的何耀榮是肇事私家車的登記車主，而意外時的司機則是其兒子何世文。何世文因不清楚索償途徑，遂向維修車行職員查詢，他依照職員提供的公證行卡片致電被告，被告表示會提供一條龍服務，又說「不成功不收費」。最終何世文收到約8.5萬港元賠償，並寫了一張1.2萬港元支票給被告所屬的安盛顧問有限公司，被告於2014年被捕。