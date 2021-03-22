政Whats噏：旅發局網上除夕短片斥資逾900萬　遭議員狠批

因應疫情持續，唔少大型慶祝活動都無法舉行。旅遊發展局早前舉辦咗網上除夕倒數活動，當中短短兩分鐘嘅片段，竟然斥資900萬港元！有議員怒斥係睇過最「哽眼」嘅影片，仲直指根本冇放煙花，係不誠實取用電腦！

旅發局喺今日(22日)嘅立法會會議上，提及未來嘅工作計劃。議員鄭松泰關注旅發局早前舉辦嘅網上除夕倒數活動，直問「條橋係邊個諗嘅」，希望可以提供所需開支。事關佢話短片中根本冇放煙花，係不誠實取用電腦、「造假」，呃外國人。佢形容情況係「老鼠拉龜」，係睇過最「哽眼」嘅一段影片，令佢非常反感。旅發局總幹事程鼎一回應話，連同轉播費用，短片總共花費900萬港元。但一共有110個媒體報道，錄得500幾萬觀看人次，認為投資好值得喎。

聽到「天文數字」，鄭松泰一臉錯愕，以為自己聽錯，反問「900萬啊？」，再問多次「即係用900萬整短片啊？」。仲叫總幹事老實講，到底自己有冇睇過段影片？鄭松泰之後喺社交平台發文，話旅遊業喺瘟疫下已經「玩死咗」，不如坦白承認無嘢做到，但做無謂嘢就免喇。其實政府成日都話公帑要應使則使，失業援助金企硬唔做，喺疫情下基層市民可能每日都為三餐溫飽煩惱，但一條咁嘅片就豪使900萬公帑，究竟應使則使嘅標準點量度呢？