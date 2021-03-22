《禁蒙面法》官司　終院判泛民政府自付訟費

終審法院去年12月裁定，港府就「禁蒙面法」的司法覆核終極上訴得直，並頒下臨時命令，要求興訟的泛民前議員一方向政府支付訟費。泛民前議員其後向終院申請更改命令，要求毋須支付訟費，政府一方就要求泛民前議員，須支付由原訟庭、上訴庭至終院的訴訟費用。終院今天（22日）頒下判詞，決定接納泛民一方申請更改臨時訟費令，改為不就訟費作任何頒令，換言之一眾泛民前議員毋須支付政府訟費。

終院法官在判詞稱，本案涉及《基本法》生效以來，政府首次引用《緊急情況規例條例》（下稱《緊急法》）去訂立附屬法例，明顥涉及重大公眾利益。而且這議題對一眾泛民前議員而言，並無任何個人得益，而且確有勝訴的可能。因此縱使政府是終極勝方，終院最終仍決定不作任何訟費頒令，而且拒絕更改上訴庭及原訟庭之前頒下，不判訟費令的決定。

政府於2019年10月引用《緊急法》，以「危害公安」為由訂立《禁止蒙面規例》（下稱《禁蒙面法》），泛民前議員其後提出司法覆核，《緊急法》和《禁蒙面法》一度被高院原訟庭裁定失效。上訴庭其後雖裁定律政司部分理據上訴得直，但指《禁蒙面法》只適用於非法集結、遊行和集會。雙方之後都提出終審上訴，最終終審法院在去年12月裁定《緊急法》和《禁蒙面法》都符合《基本法》，而合法與非法遊行集會均不可蒙面。