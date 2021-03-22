聯誼會所停業逾200日　業界登記接種疫苗促容許早日復業

新冠肺炎疫情反覆，政府由去年4月開始限制聯誼會所麻雀耍樂營業，至今已超過200天，500多間聯誼會所復工無期，9000多名員工手停口停。為提升業界自我抗疫能力，一半從業員預約登記接種疫苗，盼做足準備可盡快全面復業。

議員邵家輝認爲，政府可提供誘因鼓勵業界打疫苗，容許業界早日復業及無須「一刀切」勒令關閉。 他又稱將於今（22日)下午會見民政事務局局長徐英偉，了解他們的訴求。

香港聯誼商會籌委會主席吳司仁表示，政府限制聯誼會所經營至今已經超過半年，雖然會所仍可給會員提供餐飲服務，而會員不會特意到樓上處所用膳，聯誼會9成收入來自麻雀耍樂等服務，目前營業額下降至不足百分之五，尤如「廢武功」一樣。

另外，吳又指，已有3成店舖結業連帶數千名員工因此已失業，若社交措施仍持續，所有持份者和員工將面臨結業倒閉潮。業界希望政府早日放寬復業，給員工一條生路「有工開有飯食」。

經營聯誼會所35年，設有53個房間的嘉雀會代表麥裕恩説，聯誼會在正常營運下，員工每日至少要接待200多位客人，期望員工接種疫苗可以成爲一個「保護網」，令顧客可以放心惠顧。