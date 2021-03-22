採訪期間與警衝突　浸大記者自簽守行為了事

去年5月8日有市民發起中環「和你Lunch」，一名浸會大學編委會記者到場採訪期間，被指與警員起衝突，因而被控一項阻礙公職人員罪及一項抗拒警務人員罪。案件今天（22日）在東區法院再提訊，控方同意撤銷起訴並以簽保守行為方式了事，法庭最終下令被告自簽1000元守行為2年。

控罪指，22歲被告鄧澤旻於2020年5月8日，在中環金融街8號國際金融中心商場內阻礙依法執行公務的公職人員，即警員23391執行公務，並抗拒執行職責的警務人員，即警署警長50970。

案情顯示，當日國際金融中心商場（IFC）內有示威者發起「和你Lunch」活動，兩名警員到上址巡邏，見被告的背囊隆起而覺得可疑，遂上前截查。惟被告不理會警員查袋和出示身份證的要求，相反變得情緒激動，他大喊：「影相係咪唔得呀！」又指向警員說：「你兇我呀？我好驚呀！影相點解係在公眾地方行為不檢！」其行為吸引周圍人士旁觀。

警員發出警告後，被告依然不理會，又向周圍人群呼叫：「警察圍我呀！佢哋話要拉我！」隨後警方傳媒聯絡隊到場協助，被告先出示其香港記者協會學生會員證，再讓警員檢查背囊及出示身份證，但他仍繼續大呼大喊，引來不少人包圍和指罵警員。於是警員打算將被告鎖上手銬，但遭被告極力反抗，4名警員合力將其制服在地。有警員出手保護被告的前額，但被告依然受傷流血。至於被告的背囊，除了尋常記者使用的工具外，沒有搜出任何可疑物品。