東方獻藍圖改革社服令　政界倡由懲教署監管犯人清潔環境

本港垃圾圍城，衞生環境問題嚴重，不論街道、郊野公園、行山徑及海岸等，不時見到有垃圾堆積但無人理，教人倒胃口之餘，亦惹來老鼠等前來覓食，散播病毒。為有效改善問題兼善用資源，《東方日報》日前獻藍圖建議改革社會服務令，安排被判社服令的刑事犯協助清理垃圾。建議一出贏得一片掌聲，今日(22日)更有意見指可由懲教署負責監管相關工作，有資深懲教人員對此表示歡迎，政界亦對此齊讚好，促請政府盡快考慮及落實有關建議。

今有意見指，懲教署代替社署負責監管被判社服令人士清理垃圾較為合適。有資深懲教人員大力支持有關建議，指現時社服令非常寬鬆，成效未見顯著。人員認為，懲教署一向有做監管工作，根據法例監管指定的釋囚，故亦適合取代社署監管被判社服令的人士。惟有關改動牽涉保安局及其他政策局，要修改相關法例，亦要擴充懲教署人手，故人員期望政府盡快考慮及落實有關建議。

議員葛珮帆亦贊成有關建議，指懲教署着重的「懲與教」，處理被判刑人士亦有豐富經驗，故她認為把被判社服令人士同交由該署負責，十分合理。惟她提到，懲教署本身工作繁重，在各紀律部隊中人手流失率亦是最高，若實行上述建議，定會推高工作量。因此，她希望政府如決定落實，需好好協調各部門工作，增撥資源增聘人手，同時發展智慧監獄，調配空出的人手處理新工作。

議員柯創盛則表示，《東方》藍圖實際兼有建設性，認為把相關工作交予懲教署負責，較現行安排合適。他又指，政府若作出相關改動，定必加重懲教署工作，故建議先要諮詢該署、工會及相關持份者的意見，後再考慮增撥資源，減輕署方工作。當真正實行時，要設立過渡期，讓有關部門進行協調。

根據社會福利署資料顯示，過去3年每年平均有約1,400宗，因涉及不同罪行而被判處社服令，有關人士的工作主要分成事務小組、服務小組和獨立式的單件工作3類，如油漆、木工、簡單維修、簡單文書及圖書館工作等。有意見認為應安排他們負責清理垃圾節省公帑，亦可回饋社會，從而反思己過和改過自新。