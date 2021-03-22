2月通脹上升0.3%　電力燃氣食水物價按年大增19.3%

新冠肺炎疫情未止，港人大多留家避疫，用電及用水量均大增。政府統計處今日(22日)公布今年2月的消費物價指數，按年上升0.3%，當中電力、燃氣及水更按年上升19.3%；而1月份則上升1.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，2月基本通脹率是負0.1%，較1月份的負0.5%為低，主要是由於外出用膳和家庭服務費用上升所致。

政府統計處指出，每年首2個月的消費物價一般會受農曆新年影響而較為波動，若以合併計算，今年首2個月的綜合消費物價指數，較一年前同期上升1.1%；剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應變動率則為負0.3%。

在各類消費項目中，上月甲類、乙類及丙類消費物價指數按年變動率分別為0.9%、0%及0%。當中電力、燃氣及水按年上升19.3%；不包括外出用膳的食品上升1.5%；雜項服務及外出用膳則分別上升1.2%及0.2%。

而錄得跌幅的類別中，衣履按年下跌3.9%；交通下跌2.9%；耐用物品下跌1.7%；煙酒、住屋及雜項物品分別下跌0.9%、0.2%及0.1%。

政府發言人表示，以今年首2個月的通脹數據合計以消除農曆新年的影響，基本消費物價按年輕微下跌0.3%，主要反映食品價格的升幅收窄和私人房屋租金的跌幅擴大，而消費物價指數其他主要組成項目承受的價格壓力仍然非常溫和。發言人又指，由於環球和本地經濟活動需要一段時間才會恢復到衰退前水平，物價壓力在短期內應會維持溫和，當局會繼續密切留意情況。