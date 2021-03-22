強制商店設立回收「入樽機」　議員引述零售業界表態反對

政府推展「塑膠飲料容器生產者責任計劃」公眾諮詢，打算以每個賿樽回贈0.1港元為起步點，增加回收量。然而，有議員今(22日)引述香港零售管理協會表態反對計劃，指有調查顯示，只有11％市民希望在商店使用「入樽機」，加上商業考量、衞生問題等，業界不贊成強制要求商店設立「入樽機」。

立法會環境事務委員會召開會議，批發及零售界議員邵家輝引述香港零售管理協會反對計劃，他指業界表示現時租金昂貴，難以騰出地方設立回收設施；業界又擔心日後儲存空樽，會惹來店舖衞生問題。他又指業界早前進行的調查顯示，有56％受訪者選擇在家進行回收、18％希望在街上有入樽機，只有11％受訪者希望在商店使用。他指業界不贊成強制要求部分商店設立入樽機，反而應在街上設立；又建議在街上增設飲水機。

環境局局長黃錦星表示，現時新加坡亦有類似計劃，定價相對少於0.1港元，故認為0.1港元是一個合適起步點。他又指過去政府在回收上較少介入，主要由市場主導，現時會就膠樽、廢紙、廚餘回收等經濟效益較小的地方協助業界，但強調政府不會補貼商界。

黃又指，現時每6個飲料膠樽便有1個回收，回收率只有1成多，現時未訂下一個明確回收數量目標，但比較其他推出了塑膠飲料容器生產者責任計劃的地方，如紐約，回收量有8、9成，認為公眾諮詢後可以再量化目標，他又指聆聽到有聲音希望計劃涵蓋到其他飲料，不排除在計劃立法時會有延展。

綠惜地球、綠色和平、綠色力量等6個環保團體今午在立法會外請願，質疑政府下訂0.1港元的回贈金額，是欠缺科學理據，指足以裝滿一架超市手推車，需回收100個膠樽，才獲回贈10港元，對中產及以上階層欠缺吸引力，應提高按樽金額。另促請政府把「回贈制」改為「按樽制」，指「回贈制」淡化消費者責任。團體又建議政府把第2大飲料容器市場，紙包飲品納入規管。