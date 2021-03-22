政Whats噏：被寸人生夠精彩未？　大狀楊岳橋獄中唔睇法律著作

涉違反《港區國安法》被還押嘅前公民黨立法會議員楊岳橋(AY)，早前被同樣還押喺收押所中嘅民主派人士嘲諷「人生夠精彩未？」當時有AY爆粗回應。係講笑定係深深不忿只有佢先知，但有前議員指AY已適應咗獄中生活，但佢自言已經唔想睇法律鉅著。點解呢？身為大律師(大狀)嘅佢，竟然唔睇法律著作？

因違法佔領行動(佔中)案被判囚嘅前議員邵家臻今日(22日喺社交網站貼文，話AY係獄中嘅生活已經適應，朝早起身做拉筋，食早餐，然後貼信紙、探監、做掌上壓、吃飯、睇書、寫信，做完晒呢啲嘢已經係夜晚，咁又過咗一日嘞！

邵仲話AY讀書好快，三扒兩撥就讀完一本小說，但AY就話已經唔想睇有關法律嘅鉅著。而佢每日可以做到逾百下掌上壓，睇嚟假以時日會練到有腹肌，由於依家天氣唔太熱太冷，所以佢夜晚選擇瞓床而唔瞓地。

AY曾因形容被判監年輕人「因案底而令人生變得更精彩」，而引起社會嘩然。如今佢因涉違反國安法而喺收押所還押，繼喺收押所中被民主派人士嘲諷「人生夠精彩未？」後，前香港民族黨召集人陳浩天早前亦喺社交網站貼文，批評AY過去踩住本土派嘅「dead body」喺台上慷慨陳詞，直言坐過監「人生更精彩」嘅「手足」，今日講句「今朝君體也相同」都唔過分，仲話香港今日搞成咁，根本就係尸位素餐嘅政客所造成喎。