流淚牛頸箍至今未除　議員質疑無必要觀感亦差

西貢牛「531」慘被漁農自然護理署套上追蹤頸圈，勒頸不適之流「牛淚」，事件引起全城關注。在今日舉行的立法會研究動物權益相關事宜小組委員會上，多名議員關注有關問題。其中議員邵家輝表示，東方報業集團(下稱東方)最近報道指西貢牛「531」被政府套上追蹤位置的頸圈，曾痛苦落淚，質疑究竟有否必要為牛隻戴上頸圈。

另外，議員陳克勤則認為漁護署為西貢牛「531」戴上GPS頸圈是好心做壞事，指行為令公眾觀感差，指市民感性出發會同情牛隻，認為牛隻不舒服才會掙扎，建議政府減輕頸圈重量等。

漁農自然護理署助理署長薛漢宗指，漁護署與機電工程署合作，讓牛隻佩戴GPS頸圈方便管理，相信頸圈對於牛隻的重量相等於人類戴電話的重量，實驗4至6星期後、收集足夠數據就會移除頸圈。對於有報道指牛隻流眼淚是痛苦，他則指大部分動物不會因感情而流淚，可能因眼部敏感才出現淚水，已經每日派獸醫前往觀察。

此外，對於早前西貢有流浪牛被私家車撞斃。陳指夜晚時分司機難以察覺牛隻，建議將部分反光背心質料戴在牛隻上，讓司機在遠處就可見到，成本效益高「平靚正」。邵家輝則指出動物在大自然生活固然是好事，但都要注意安全，避免駕駛者與牛隻爭路的情況出現。

漁農自然護理署高級獸醫師竺湘瑩指，議員提出將反光物料、例如反光帶放在牛身上可以研究，會實驗於數隻牛身上以觀察可行性。她又稱會研究燈柱科技，倘若牛隻走近燈柱就會閃燈，避免駕駛者撞到牛隻。