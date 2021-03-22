東方獻貓狗善終園藍圖　議員批政府涉獵不足應參考建議

陳克勤早前在會上舉起《東方日報》有關藍圖的報道，力撐建議可行。

最近不少貓狗被殘酷對待，但本港的防止殘酷對待動物的法例十分落後，未能有效打擊虐待動物罪案發生。有見及此，東方報業集團(下稱東方)深入探討流浪貓狗問題後，向政府獻上「貓狗善終園」藍圖，為流浪貓狗提供生養死葬一條龍服務，早前更被立法會研究動物權益相關事宜小組委員會納入議程探討。但政府竟稱長期在庇護所飼養流浪動物的做法不理想，委員會今日(22日)舉行會議，有議員斥民間動物團體「搞唔成」，官方就應提供足夠設施，否則問題只會淪為「死結」。

小組主席陳克勤指，是受到東方的啟發，認為所提倡的貓狗善終園藍圖，建議提供生養死葬服務的一站式動物管理設施。對於政府回覆指長期在庇護所飼養流浪動物，對動物的生理和心理狀況亦非理想。陳直言十分失望，並認為「咁樣答好奇怪」。政府推行動物福利理應行多一步，不只是領養，要一併提供醫療、火化等服務，而政府一向涉獵不足。

另外，陳克勤指在約半年前接獲一個狗場經營者的求助，被指違反土地用途，需罰款22萬港元。他批評坊間屢出現霸官地情況，政府遲遲不執法，卻「搞啲做好事嘅民間動物團體」。而民間「搞唔成」想依靠官方，但官方又沒有足夠設施，形容是「死結」。

議員葛珮帆在會議上指曾接觸不少動物團體，發現最大的困難就是缺乏場地照顧貓狗，有團體曾發現不少身負重傷的流浪動物，惟獸醫診治費用昂貴，加上本港獸醫不足而未能照顧貓狗。對於食物及衞生局副局長徐德義表示，本財政年度提供287萬港元撥款予17間動物福利機構，而2021至2022年度亦預留300萬作相關開支，認為批出總額有上升趨勢。但葛指出，團體需要租用地方，將300萬「分畀17間機構，幫得幾多？」。

她表示，團體的主要工作是照顧流浪動物，並非處理大量政府部門關卡，直指「一係就政府自己做，如果唔係就提供多啲支持」，否則團體只會「一味撞板、碰釘」。更指出東方曾建議興建貓狗善終園，以集中處理流浪動物問題，指善終園可幫助動物絕育、並減少動物出意外的機會，質問政府「諗唔諗東方建議？」並指政府可以為流浪動物再做多些。

食物及衞生局首席助理秘書長王曜端指，政府實行一系列的措施符合世界動物衞生組織的建議，一直鼓勵寵物的主人負責任，從源頭減少流浪動物出現。對於處理投訴、支援動物團體覓地興建營運設施，發展局及漁農自然護理署都有相應支援。